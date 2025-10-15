Судаков очаровал семейным отдыхом с маленькими дочками: милое видео
- Георгий Судаков получил травму в матче против Исландии, из-за чего вынужденно покинул лагерь сборной Украины и вернулся в Лиссабон для медицинского обследования.
- Травма оказалась легким акромиоклавикулярным растяжением левого плеча, и пока неизвестно, сколько продлится его восстановление.
Георгий Судаков вынужденно раньше времени уехал из лагеря сборной Украины по футболу после победного матча над Исландией (5:3). Полузащитник получил травму по ходу поединка в Рейкьявике.
Из-за повреждения Георгий Судаков вернулся в Лиссабон, где его ждало медицинское обследование. В то же время досрочный отъезд из расположения сборной Украины позволил полузащитнику провести больше времени с семьей. Футболист на своей странице в инстаграме выложил видео, в котором показывает, как наслаждается отдыхом с маленькими дочерьми, пишет 24 Канал.
Интересно Герой сборной Украины попал в символическую команду отбора на чемпионат мира-2026
Как Судаков наслаждается семейным отдыхом?
Атакующий полузащитник замиловал своих подписчиков, которых у него в инстаграме более 177 тысяч, семейным контентом.
Георгий наслаждается временем с семьей и в частности новорожденной дочкой. Напомним, что 17 сентября 2025 года Судаков во второй раз стал папой. Его любимая Елизавета родила дочь, которую назвали Златой. Теперь у старшей дочери Миланы есть младшая сестренка.
Видео отдыха Судакова с дочерьми
Напомним, что Судаков уже посвящал голы своей второй дочери в матчах Бенфики.
Что известно о травме Судакова?
- Георгий получил ее в первом тайме выездного матча отбора на ЧМ-2026 против Исландии. На 39-й минуте Судаков покинул поле, а вместо него в игру вступил Назар Волошин.
- Украина без Георгия одержала победу со счетом 3:5, а после матча футболист выложил фото с травмированной рукой.
- Из-за повреждения игрок Бенфики пропустил "домашнюю" игру против Азербайджана, в которой команда Сергея Реброва одержала победу 2:1.
- Впоследствии издание A Bola сообщило детали повреждения украинца. 23-летний полузащитник прошел медицинское обследование в расположении Бенфики, которое выявило легкое акромиоклавикулярное растяжение левого плеча. Пока неизвестно, сколько продлится восстановление Георгия.