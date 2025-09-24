Во вторник, 23 сентября, Бенфика сыграла против Риу Аве в рамках 6-го тура португальской Примейра-лиги-2025/2026. Команды не определили сильнейшего, а счет в матче открыл Георгий Судаков.

На 86-й минуте Георгий Судаков вывел Бенфику вперед 1:0. Украинский полузащитник по-особенному отпраздновал свой второй гол в футболке лиссабонского клуба, сообщает 24 Канал.

Кому Судаков посвятил свой гол в ворота Риу Аве?

В своем профиле в инстаграме футболист выложил фотографию с празднования взятия ворот соперника. Судаков раскрыл, кому посвятил свой мяч.

Особенный гол для моей доченьки, мы тебя любим Злата,

– подписал фото Георгий.

Такой подписью Георгий подтвердил информацию о пополнении в семье. Издание A Bola цитировало слова Судакова после предыдущего матча Бенфики. В этом комментарии украинец рассказал, что за три дня до поединка у него родилась вторая дочь.

Я очень счастлив. Первый гол, первая победа, но все это удовольствие я хочу разделить со своими партнерами. Три дня назад родилась моя дочь – это дни, полные любви,

– говорил Георгий.

Напомним, что дебютный гол Судакова за Бенфику он тоже посвятил новорожденной дочери.

Теперь футболист раскрыл имя второго ребенка.

Что известно о трансфере Судакова в Бенфику?