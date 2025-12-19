Среди них был и известный гонщик NASCAR Грег Биффл. Частный самолет Cessna Citation разбился в региональном аэропорту Стейтсвилл около десяти утра по местному времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Что известно о гибели Грега Биффла?

По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет направлялся в Сарасоту в штате Флорида. Пролетев около пяти миль, экипаж решил повернуть назад.

Свидетели из соседнего гольф-клуба отметили, что перед падением борт летел слишком низко и не смог подняться выше 600 метров. При попытке аварийной посадки он упал вблизи взлетно-посадочной полосы и мгновенно вспыхнул.

В результате катастрофы погибла семья Биффла. На борту была его жена Кристина, их дочь Эмма и сын Райдер.

Также в самолете находился Крейг Уодсворт, ветеран сообщества NASCAR, который долгое время работал в команде Кенни Уоллеса. Они направлялись во Флориду на встречу с Гарретом Митчеллом, с которым Грег имел дружеские и профессиональные связи.



В авиакатастрофе погиб легендарный гонщик Грег Биффл / Фото Daily mail

Сейчас продолжается расследование катастрофы. Среди факторов, что могли повлиять, рассматривают сложные погодные условия.

Отмечается, что была низкая облачность и очень плохая видимость. Кроме этого, еще мог повлиять легкий дождь, который в момент аварии перешел в сильный ливень.

Что известно о Греге Биффле?

Американский автогонщик оставил после себя невероятное спортивное наследие. Его путь в гонках начался на коротких асфальтированных треках Тихоокеанского Северо-Запада.

В конце концов он поднялся на вершину – становился чемпионом NASCAR Camping World Truck Series 2000 года и торжествовал в NASCAR Nationwide-2002. Также добывал "серебро" на NASCAR Sprint Cup-2005 – самой высокой серии гонок данного класса (данные Википедии).

В общем только в пределах Sprint Cup провел 12 сезонов. В его активе был 381 старт, в которых он одержал 19 побед и 84 раза попадал в пятерку лучших.

