Издание AS сообщает, что мадридский Реал может попрощаться с главным тренером уже до 11 января. По информации портала, судьба Хаби Алонсо в Мадриде зависит от результата "сливочных" в Суперкубке Испании, передает 24 Канал.

От чего зависит судьба Алонсо в Реале?

Алонсо может покинуть Реал, если команда не победит в этом кубковом турнире. Также Хаби может лишиться должности главного тренера "Королевского клуба" даже если его подопечные не поразят своей игрой боссов "сливочных".

Напомним, что 8 января Реал сыграет против Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании. Мадридское дерби начнется в 21:00 (по киевскому времени).

Если Реал выбьет "матрасников", то сыграет в финале против Барселоны, которая в 1/2 финала сокрушила Атлетик Бильбао 5:0.

Обратите внимание! Финал Суперкубка Испании запланирован на 11 января.

Алонсо растерял доверие руководства Реала?

Еще в конце ноября 2025-го испанское издание Marca сообщало о доверии боссов Реала к Алонсо. Была информация, что президент клуба Флорентино Перес не рассматривает вариант с увольнением испанца.

Менеджмент клуба одобрял все решения Алонсо по ротации в команде и даже был на стороне тренера, который имел конфликт с бразильским лидером Винисиусом Жуниором. Кроме этого у наставника были напряженные отношения с другими ведущими футболистами команды. Даже сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин также минимизировал общение с Алонсо, поссорившись с ним.

Что известно о тренерской карьере Алонсо в Реале?