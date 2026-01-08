Издание AS сообщает, что мадридский Реал может попрощаться с главным тренером уже до 11 января. По информации портала, судьба Хаби Алонсо в Мадриде зависит от результата "сливочных" в Суперкубке Испании, передает 24 Канал.
От чего зависит судьба Алонсо в Реале?
Алонсо может покинуть Реал, если команда не победит в этом кубковом турнире. Также Хаби может лишиться должности главного тренера "Королевского клуба" даже если его подопечные не поразят своей игрой боссов "сливочных".
Напомним, что 8 января Реал сыграет против Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании. Мадридское дерби начнется в 21:00 (по киевскому времени).
Если Реал выбьет "матрасников", то сыграет в финале против Барселоны, которая в 1/2 финала сокрушила Атлетик Бильбао 5:0.
Обратите внимание! Финал Суперкубка Испании запланирован на 11 января.
Алонсо растерял доверие руководства Реала?
Еще в конце ноября 2025-го испанское издание Marca сообщало о доверии боссов Реала к Алонсо. Была информация, что президент клуба Флорентино Перес не рассматривает вариант с увольнением испанца.
Менеджмент клуба одобрял все решения Алонсо по ротации в команде и даже был на стороне тренера, который имел конфликт с бразильским лидером Винисиусом Жуниором. Кроме этого у наставника были напряженные отношения с другими ведущими футболистами команды. Даже сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин также минимизировал общение с Алонсо, поссорившись с ним.
Что известно о тренерской карьере Алонсо в Реале?
Если карьере футболиста Алонсо в Реале была феерической, то на тренерском мостике дела идут не так гладко.
Хаби возглавил испанский гранд в июне 2025-го. Контракт испанского наставника со "сливочными" рассчитан до конца июня 2028 года (данные Transfermarkt).
С тех пор провел во главе Реала 32 матча – 23 победы, 4 мировые и 5 поражений.