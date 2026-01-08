Видання AS повідомляє, що мадридський Реал може попрощатись із головним тренером вже до 11 січня. За інформацією порталу, доля Хабі Алонсо у Мадриді залежить від результату "вершкових" у Суперкубку Іспанії, передає 24 Канал.

Від чого залежить доля Алонсо у Реалі?

Алонсо може покинути Реал, якщо команда не тріумфує у цьому кубковому турнірі. Також Хабі може позбутись посади головного тренера "Королівського клубу" навіть якщо його підопічні не вразять своєю грою босів "вершкових".

Нагадаємо, що 8 січня Реал зіграє проти Атлетіко у півфіналі Суперкубка Іспанії. Мадридське дербі розпочнеться о 21:00 (за київським часом).

Якщо Реал виб'є "матрацників", то зіграє у фіналі проти Барселони, яка в 1/2 фіналу розтрощила Атлетік Більбао 5:0.

Зверніть увагу! Фінал Суперкубка Іспанії запланований на 11 січня.

Алонсо розгубив довіру керівництва Реала?

Ще наприкінці листопада 2025-го іспанське видання Marca повідомляло про довіру босів Реала до Алонсо. Була інформація, що президент клубу Флорентіно Перес не розглядає варіант із звільненням іспанця.

Менеджмент клубу схвалював усі рішення Алонсо щодо ротацій у команді та навіть був на боці тренера, який мав конфлікт із бразильським лідером Вінісіусом Жуніором. Окрім цього у наставника були напружені стосунки із іншими провідними футболістами команди. Навіть повідомлялось, що український воротар Андрій Лунін також мінімізував спілкування із Алонсо, посварившись із ним.

Що відомо про тренерську кар'єру Алонсо у Реалі?