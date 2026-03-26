Как выглядели в детстве Магучих, Свитолина, Харлан и другие спортсмены Украины – архивные фото

В Украине много выдающихся спортсменов, которые своими достижениями вошли в историю как мира, так и Украины. Однако за каждым из них стоит маленький ребенок с мечтами.

Национальный олмпийский комитет Украины опубликовал детские и архивные фотографии наших спортсменов. На них можно увидеть, какими они были в начале своей спортивной карьеры.

Смотрите также Олимпийская чемпионка Харлан сделала заявление о волнующем времени в жизни

Как выглядели украинские спортсмены в детстве?

НОК сообщает, что подобрали архивные фото спортсменов с детства. По их словам, тогда никто не мог представить, что их имена впоследствии будут выкрикивать переполненные стадионы, а вся страна будет следить за их выступлениями.

Большие победы начинаются с маленькой мечты. Каждое олимпийское золото, мировой рекорд или награда международных соревнований имеют свое начало. Он – в первых неуверенных шагах на дорожке, первом метком выстреле на огневом рубеже, сбитых коленках на стадионе или волнении перед первым стартом в жизни,

– пишет НОК в своих социальных сетях.

Они подписали фотографии спортсменов тематическими высказываниями, отражающими их путь и достижения.

Ярослава Магучих (прыжки в высоту)

Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, а также рекордсменка мира в прыжках в высоту.

20 марта 2026 года на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в Торуне (Польша) Магучих снова завоевала золотую медаль в прыжках в высоту, покорив планку на 2,01 метра, а ее соотечественница Юлия Левченко стала серебряным призером.

Ольга Харлан (фехтование)

Украинская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка и одна из величайших спортсменок в фехтовании, имеет в карьере несколько титулов чемпионки мира и Европы и шесть олимпийских медалей – больше всего среди украинских атлетов.

Недавно она объявила в инстаграм о своей беременности и вместе с женихом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле, раскрыла пол будущего ребенка – у пары будет дочь.

Александр Хижняк (Бокс)

Он многократный чемпион мира и Европы среди любителей, двукратный чемпион Европейских игр и серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио.

На Олимпиаде-2024 в Париже Хижняк стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 80 килограммов – принес Украине золотую медаль бокса.

Его первый профессиональный бой состоялся 21 марта 2026 года в селе Лесники под Киевом в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Usyk 17 Promotions под председательством Александра Усика. В дебютном поединке он встретился с колумбийцем Вильмером Бароном и одержал победу.

Элина Свитолина (теннис)

Одна из самых успешных спортсменок Украины: имеет 19 титулов WTA, в том числе победу на WTA Finals 2018, а ее самый высокий рейтинг– № 3 в мире.

В 2026 году Свитолина вернулась в топ-10 WTA после перерыва, взятого в 2022-м, и имеет за плечами полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Недавно она выступала на турнире WTA 1000 в Майами, где, несмотря на ранний вылет, благодаря результатам поднимется на 7-е место в мировом рейтинге.

Олег Верняев (Спортивная гимнастика)

Чемпион Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро в многоборье на параллельных брусьях и серебряный призер в многоборье. Имеет многочисленные титулы на чемпионатах мира и Европы, в частности золотые медали в опорном прыжке и многоборье. Один из самых успешных спортсменов Украины в мужской гимнастике

Валя и Вита Семеренко (Биатлон)

Обе являются многократными призерами Чемпионатов мира и этапов Кубка мира по биатлону, а Валя – олимпийская чемпионка в эстафете 2014 года в Сочи.

Анна Ризатдинова (Художественная гимнастика)

Она специализируется на художественной гимнастике и является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро, а также многократной чемпионкой Чемпионатов мира и Европы.

Дмитрий Пидручный (Биатлон)

Он олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, а также многократный призер чемпионатов мира и этапов Кубка мира.

Юлия Джима (Биатлон)

Она олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, многократный призер Чемпионатов мира и этапов Кубка мира, известна своей точностью на стрельбе и стабильными результатами в гонках.

Юлия – одна из самых успешных спортсменок Украины в биатлоне последнего десятилетия.

Кирилл Марсак (Фигурист)

Он является четырехкратным чемпионом Украины в мужском одиночном катании и получил для Украины лицензию на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане-Кортине.

На своей первой Олимпиаде-2026 Марсак установил личный рекорд в короткой программе и досрочно квалифицировался в произвольной фристайла, что стало лучшим результатом для Украины в этой дисциплине за много лет.

Он посвятил свой прокат отцу, который служит в Силах обороны Украины.

Таисия Онофрийчук (Художественная гимнастика)

Абсолютная чемпионка Европы-2025 в многоборье, первая из Украины за 28 лет, а также бронзовый призер чемпионата мира-2025 в упражнениях с лентой.

В 2024 году на дебютных для себя Летних Олимпийских играх вышла в финал и финишировала 9-й в индивидуальном многоборье.

В сезоне 2025 одержала историческую победу в Кубке мира по художественной гимнастике в многоборье – первой для украинки в истории этого турнира.