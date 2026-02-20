Международная федерация хоккея хочет вернуть россиян на чемпионаты мира и Олимпиады
- Международная федерация хоккея (IIHF) хочет вернуть Россию и Беларусь на чемпионаты мира и Олимпийские игры, однако пока придерживается требований МОК по их отстранению.
- Президент IIHF Люк Тардифф заявил, что организация вынуждена подчиняться решению МОК, но выразил желание видеть меньше политики в спорте и вернуть эти сборные.
На Олимпийских играх 2026 года зрители отмечают один из лучших хоккейных турниров в истории – благодаря участию игроков NHL и отсутствию россиян. Но последнее может измениться уже в ближайшее время.
Международная федерация хоккея пока выполняет требования МОК и не допускает сборные России и Беларуси к крупным турнирам. Но, как пишет The Athletic, внутреннее желание вернуть страну-агрессора и ее сателлит в организацию есть.
Когда могут вернуть россиян в мировой хоккей?
В Милане президент IIHF Люк Тардифф дал понять, что федерация не видит ничего криминального в том, чтобы россияне и белорусы снова играли на чемпионатах мира и Олимпийских играх под собственными флагами и со своими гимнами.
Мы хотим видеть как можно меньше политики в нашем спорте. И хотим вернуть сборные России и Беларуси. Потому что их возвращение будет означать – война закончилась и мир стал немного лучше,
– цинично сказал Тардифф.
При этом чиновник признал, что решение не зависит лишь от воли руководства организации, и в этом вопросе IIHF вынуждена подчиняться Международному олимпийскому комитету.
Как играется без россиян на Олимпийском хоккейном турнире?
- Плей-офф олимпийского турнира проходит в жесткой борьбе: Канада и Соединенные Штаты, которые являются главными фаворитами, едва не вылетели уже на стадии 1/4 финала.
- 20 февраля запланированы полуфиналы: Канада – Финляндия, США – Словакия.
- Олимпийские чемпионы определятся 22 февраля, в последний соревновательный день Зимних Игр в Милане и Кортине.