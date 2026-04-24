Умер известный украинский тренер по баскетболу, воспитавший не одно поколение талантливых игроков

На 88-м году жизни скончался заслуженный тренер Украины по баскетболу Игорь Овсянников. Он был настоящим наставником для многих ее воспитанников.

Он воспитал не одно поколение баскетболистов, существенно повлиял на становление этой игры в Днепре и получил признание в спорте. Об этом сообщили в БК Днепр.

Что написали в БК Днепр об Овсянникове?

В баскетбольном клубе Днепр отметили, что его вклад в развитие местного баскетбола и работа в академии клуба навсегда останутся в сердцах учеников, коллег и всех, кто имел честь его знать.

Что известно об Игоре Овсянникове?

Игорь Иванович родился 3 апреля 1939 года. Он стал первым тренером выдающегося капитана БК Днепр Максима Закурдаева. На протяжении своей карьеры подготовил десятки талантливых баскетболистов, которые успешно представляли город и страну на самых престижных соревнованиях.

Особое место в его биографии занимает работа в академии БК Днепр. Многие известные игроки называют его главным наставником, который заложил фундамент их профессиональных достижений, передавая свой опыт молодым талантам.

