Бывший капитан сборной Украины стал президентом так называемого Шахтера в оккупированном Донецке

Украинские футболисты объединились вокруг страны после начала полномасштабной войны против России. Многие из них помогают военным финансово и информационно.

К сожалению, при этом существуют примеры, когда спортсмены предавали Родину и становились на сторону агрессора. Таким позорным путем решил пойти один из экс-игроков сборной Украины, сообщает сайт Gorlovka.

Где сейчас Игорь Петров?

Бывший футболист Игорь Петров получил новую должность в Донецке, который находится под оккупацией России. Предатель Украины стал так называемым президентом местного Шахтера.

Правда, речь не о той команде, которая играет в чемпионате Украины. 62-летний Петров возглавил псевдоклуб "Шахтер", который россияне создали в качестве клона настоящих "горняков".

При этом измена Петрова произошла еще после начала войны в 2014-м. Бывший футболист остался в Донецке, а в 2016-м возглавил футбольный союз террористической организации "ДНР".

Отметим, что так называемый Шахтер получил право выступать в чемпионате России. Команду допустили во Вторую лигу, где она играет в дивизионе Б. Интересно, что клуб базируется не в Донецке, а в российском Таганроге.

Что известно об Игоре Петрове?