В интервью для "Про Футбол Digital" руководитель "бело-синих" ответил на вопросы журналистов. Он также поделился своими мыслями относительно выступления киевской команды на домашнем стадионе.
Как Игорь Суркис прокомментировал игру против Эпицентра?
Он отметил, что победа – это хорошо и свидетельствует об определенных сдвигах, ведь команда играет по-другому, а настроение хорошее как на сборах, так и на матчах.
По его словам, очевидным усилением является выход со скамейки запасных Ярмоленко и Буяльского, однако из-за того, что они пропустили часть сборов, Костюк ставит тех игроков, которые на данный момент готовы лучше.
Почему Ярмоленко и Буяльский не играют в стартовом составе?
Суркис выразил надежду, что Ярмоленко и Буяльский понимают причины решений главного тренера Динамо. Он также отметил, что президент клуба верит в важность приобретения опыта молодыми игроками.
Я это понимаю, и, надеюсь, Ярмоленко, Буяльский, Караваев, Тымчик тоже это понимают. Но они могут выйти, сделать разницу и дать результат. Должны давать нашей молодежи приобретать опыт, ведь такие ребята, как Редушко, Пономаренко, который забивает в каждой игре, должны играть,
– объясняет президент клуба.
Как проходит сезон 2025/2026 для Динамо?
В национальном кубке Динамо нацелено на победу: команда дошла до 1/4 финала VBET Кубка Украины и 3 марта 2026 года встретится с Ингульцом из Петрово.
В европейских турнирах киевский клуб стартовал в квалификации Лиги чемпионов, но не смогло выйти в групповой этап.
Затем команда попала в плей-офф Лиги Европы, где дома победила Маккаби (Тель-Авив) 1:0, но этого оказалось недостаточно для выхода в групповой турнир – по сумме двух матчей киевляне уступили 2:3.
По состоянию на 18-й тур сезона УПЛ 2025/2026 Динамо занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. У команды 9 побед, 5 ничьих и 4 поражения, и она имеет 32 очка после 18 матчей, отставая от тройки лидеров, в которую входят в частности Шахтер и ЛНЗ.