У інтерв'ю для "Про Футбол Digital" керівник "біло-синіх" відповів на запитання журналістів. Він також поділився своїми думками щодо виступу київської команди на домашньому стадіоні.
Як Ігор Суркіс прокоментував гру проти Епіцентру?
Він зазначив, що перемога – це добре і свідчить про певні зрушення, адже команда грає по-іншому, а настрій хороший як на зборах, так і на матчах.
За його словами, очевидним посиленням є вихід із лави запасних Ярмоленка та Буяльського, проте через те, що вони пропустили частину зборів, Костюк ставить тих гравців, які на цей момент готові краще.
Чому Ярмоленко та Буяльський не грають у стартовому складі?
Суркіс висловив сподівання, що Ярмоленко та Буяльський розуміють причини рішень головного тренера Динамо. Він також зазначив, що президент клубу вірить у важливість набуття досвіду молодими гравцями.
Я це розумію, і, сподіваюся, Ярмоленко, Буяльський, Караваєв, Тимчик теж це розуміють. Але вони можуть вийти, зробити різницю та дати результат. Маємо давати нашій молоді здобувати досвід, адже такі хлопці, як Редушко, Пономаренко, який забиває у кожній грі, мають грати,
– пояснює президент клубу.
Як проходить сезон 2025/2026 для Динамо?
У національному кубку Динамо націлене на перемогу: команда дійшла до 1/4 фіналу VBET Кубку України і 3 березня 2026 року зустрінеться з Інгульцем із Петрового.
У європейських турнірах київський клуб стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів, але не змогло вийти до групового етапу.
Потім команда потрапила до плей‑оф Ліги Європи, де вдома перемогла Маккабі (Тель‑Авів) 1:0, але цього виявилося недостатньо для виходу до групового турніру – за сумою двох матчів кияни поступилися 2:3.
Станом на 18‑й тур сезону УПЛ 2025/2026 Динамо посідає 4‑те місце в турнірній таблиці чемпіонату України. У команди 9 перемог, 5 нічиїх та 4 поразки, і вона має 32 очки після 18 матчів, відстаючи від трійки лідерів, до якої входять зокрема Шахтар та ЛНЗ.