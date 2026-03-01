У інтерв'ю для "Про Футбол Digital" керівник "біло-синіх" відповів на запитання журналістів. Він також поділився своїми думками щодо виступу київської команди на домашньому стадіоні.

Дивіться також Суркіс зіграв за Динамо – тренеру довелося знімати воротаря, а донька пережила страшний сон

Як Ігор Суркіс прокоментував гру проти Епіцентру?

Він зазначив, що перемога – це добре і свідчить про певні зрушення, адже команда грає по-іншому, а настрій хороший як на зборах, так і на матчах.

За його словами, очевидним посиленням є вихід із лави запасних Ярмоленка та Буяльського, проте через те, що вони пропустили частину зборів, Костюк ставить тих гравців, які на цей момент готові краще.

Чому Ярмоленко та Буяльський не грають у стартовому складі?

Суркіс висловив сподівання, що Ярмоленко та Буяльський розуміють причини рішень головного тренера Динамо. Він також зазначив, що президент клубу вірить у важливість набуття досвіду молодими гравцями.

Я це розумію, і, сподіваюся, Ярмоленко, Буяльський, Караваєв, Тимчик теж це розуміють. Але вони можуть вийти, зробити різницю та дати результат. Маємо давати нашій молоді здобувати досвід, адже такі хлопці, як Редушко, Пономаренко, який забиває у кожній грі, мають грати,

– пояснює президент клубу.

Як проходить сезон 2025/2026 для Динамо?