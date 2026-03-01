Игорь Суркис рассказал, почему Ярмоленко не выходит в стартовом составе

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу команды в 18-м туре УПЛ над Эпицентром – 4:0. Он также объяснил, почему ветераны клуба Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский в последнее время выходят в запасе.

В интервью для "Про Футбол Digital" руководитель "бело-синих" ответил на вопросы журналистов. Он также поделился своими мыслями относительно выступления киевской команды на домашнем стадионе.

Как Игорь Суркис прокомментировал игру против Эпицентра?

Он отметил, что победа – это хорошо и свидетельствует об определенных сдвигах, ведь команда играет по-другому, а настроение хорошее как на сборах, так и на матчах.

По его словам, очевидным усилением является выход со скамейки запасных Ярмоленко и Буяльского, однако из-за того, что они пропустили часть сборов, Костюк ставит тех игроков, которые на данный момент готовы лучше.

Почему Ярмоленко и Буяльский не играют в стартовом составе?

Суркис выразил надежду, что Ярмоленко и Буяльский понимают причины решений главного тренера Динамо. Он также отметил, что президент клуба верит в важность приобретения опыта молодыми игроками.

Я это понимаю, и, надеюсь, Ярмоленко, Буяльский, Караваев, Тымчик тоже это понимают. Но они могут выйти, сделать разницу и дать результат. Должны давать нашей молодежи приобретать опыт, ведь такие ребята, как Редушко, Пономаренко, который забивает в каждой игре, должны играть,

– объясняет президент клуба.

Как проходит сезон 2025/2026 для Динамо?