Подготовили контракт на 2 года: Суркис решил, кто будет тренировать Динамо

Киевское Динамо определилось с будущим Игоря Костюка после непростого сезона. Президент клуба Игорь Суркис готов оставить специалиста у руля команды и предложить ему новое двухлетнее соглашение.

Несмотря на противоречивые результаты в УПЛ, руководство "бело-синих" не планирует новой тренерской революции. В клубе решили сделать ставку именно на Костюка, который возглавил команду после отставки Александра Шовковского, пишет телеграм-канал "Идеальное Динамо".

Что известно о решении Суркиса?

По информации источников, в Динамо уже подготовили для 50-летнего наставника контракт на два года. Это означает, что даже несмотря на неоднозначный сезон руководство видит в нем тренера, способного строить команду в более длинную перспективу.

Костюк получил полноценное назначение еще в декабре 2025 года после работы в статусе исполняющего обязанности, а теперь, похоже, получил окончательное доверие президента клуба.

Какие задачи будут стоять перед тренером?

Нынешний сезон Динамо завершает вне привычной борьбы за абсолютное доминирование, однако команда еще сохраняет шансы зацепиться за еврокубковый сценарий через Кубок Украины. Именно результаты на финише могут стать фундаментом для нового этапа под руководством Костюка.

Финал Кубка Украины между Динамо и перволиговым ФК Чернигов состоится 20 мая на Арене Львов.

Теперь перед тренером будет стоять ключевая задача – вернуть Динамо к чемпионским амбициям и стабильности, которой клубу не хватало после смены наставника посреди сезона.

