"Благодаря ему Динамо играет своими талантами": Суркис рассказал, почему ищет замену легенде клуба

Игорь Суркис положительно оценил многолетний период работы Александра Ищенко, который покидает пост главы клубной академии. Президент Динамо, объяснил в чем заслуга специалиста перед "бело-синими".

На днях стало известно, что 72-летний Александр Ищенко уже не будет возглавлять академию Динамо в следующем сезоне. Вклад специалиста оценил президент клуба Игорь Суркис, который дал комментарий порталу sport-express.ua.

Что сказал Суркис об Ищенко?

По словам клубного владельца, долгий период Ищенко во главе школы Динамо отметил немалым количеством воспитанников, которые доросли до высокого уровня мастерства.

Он отметил, что специалист возродил академию клуба и стал автором нового вектора развития.

Именно благодаря ему Динамо играет своими талантами, порой по 10 человек наших воспитанников выходят в основном составе. Забарный, Ванат, Миколенко, Цыганков – это продукт работы Ищенко. Десятки воспитанников Динамо играют как за рубежом, так и в Украине. Это Царенко, Дячук, Сирота и многие другие. Если я начну перечислять всех, то не хватит бумаги, чтобы их записать,

– сказал Игорь Суркис.

По словам президента столичного клуба, там не планируют прощаться с 72-летним специалистом. Изменения во главе академии состоятся в связи с почтенным возрастом специалиста, но Ищенко не покинет Динамо.

Он обязательно останется работать в структуре Динамо, потому что у него потрясающие организаторские способности,

– добавил Игорь Суркис.

Президент "бело-синих" заявил, что пока не знает имя преемника бывшего главы академии. Но СМИ уже нашли вероятную кандидатуру.

Кто может заменить Ищенко на должности?

Сейчас ходят слухи о том, что академию Динамо может возглавить Сергей Билан, который довольно плодотворно работал на Закарпатье. Об этом пишет портал UA-Football.

О Билане известно, что он с 2017 года стал одним из основателей детской школы ФК Минай. Впоследствии был в этом клубе спортивным директором. В январе этого года он начал работать на аналогичной должности в ФК Ужгород, который сейчас выступает в Первой лиге.

