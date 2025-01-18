Украинский гимнаст, выступавший за Азербайджан, назвал виновного в потере Ковтуна
Серебряный призер Олимпийских игр-2024 Илья Ковтун принял окончательное решение о смене гражданства. Лидер сборной Украины по спортивной гимнастике вскоре будет представлять Хорватию.
Участник Олимпийских игр-2016 в составе команды Азербайджана Петр Пахнюк прокомментировал решение Ильи Ковтуна сменить гражданство. Своими мыслями спортсмен поделился на странице в инстаграме, пишет 24 Канал.
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Пахнюк: Типичные последствия действий главного тренера
Чемпион Европы-2020 обвинил главного тренера сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадия Сартинского в потере Ковтуна.
"Типичные последствия действий главного тренера Сартинского, не удивлен.
Успеха нашим спортсменам и их тренерам с новыми начинаниями, вас всегда ждут дома", – написал Пахнюк.
Справка. Украинский гимнаст Петр Пахнюк в мае 2014 года сменил гражданство и начал выступать за сборную Азербайджана. Самым большим достижением спортсмена была "бронза" на Европейских играх-2015 в Баку. В начале 2017 года Пахнюк восстановил гражданство Украины.
Почему Ковтун решил покинуть Украину
- В хорватских СМИ появилась информация, что Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева подали документы на получение гражданства Хорватии. Местная федерация пообещала содействовать в получении паспортов.
- Последние три года Ковтун проживал и тренировался в хорватском городе Осиек. За средства местной федерации гимнаст сделал операцию накануне Олимпийских игр.
- Ранее тренер Ковтуна среди причин такого решения называла коррупцию в федерации гимнастики Украины.
- В конце декабря фамилии Ковтуна и Горбачевой присутствовали в составе сборной Украины на 2025 год. Однако гимнаст с тренером решили защищать цвета Хорватии. Потеря Украиной призера Олимпийских игр может сказаться на результатах команды.