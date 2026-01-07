"Он на шаг позади": в Польше внезапно раскритиковали Илью Забарного
- Дамьен Перки, бывший польский футболист, раскритиковал Илью Забарного за его выступления в ПСЖ, сомневаясь в способности украинца играть в составе команды Луиса Энрике.
- Перки считает, что Забарный не соответствует игровой философии тренера ПСЖ, поскольку защитник часто оказывается "на шаг позади" из-за недостаточной скорости.
Защитник ПСЖ Илья Забарный получил порцию неприятных комментариев относительно своих выступлений от бывшего футболиста сборной Польши Дамьена Перки. Тот поставил под сомнение способность украинца играть в составе действующих победителей Лиги чемпионов.
После игровой карьеры, в которой не было звездных моментов, Перки подался в эксперты на телевидении. В эфире одного из аналитических шоу о чемпионате Франции он и начал "уничтожать" игру Забарного, пишет 24 Канал со ссылкой на Planete PSG.
Что поляк сказал о выступлениях Забарного в ПСЖ?
Перки выразил удивление, что украинец считался в АПЛ одним из лучших защитников лиги, удивляясь, что Илья "не пришел из словацкого первенства".
Далее поляк французского происхождения вообще решил, что Забарному не место в команде Луиса Энрике.
Сомневаюсь, что он совместим с игровой философией тренера, которая заключается в необходимости все время прессинговать, бояться оказаться не на своей позиции. Его все время будут опережать. В любые ситуации он на шаг позади. Скорость вовсе не является его сильным качеством. Из-за этого будут возникать трудности,
– сетовал Перки.
Кто такой Дамьен Перки?
Большинство болельщиков могли и не слышать об этом экс-защитнике. Вершина его выступлений в профи-футболе, как пишет портал Transfermarkt, – это скромный даже по французским меркам Сошо.
Что говорить, если судьба забросила его аж в Торонто, а вешать бутсы на гвоздь он поехал в Газелек, который выступает аж в четвертом по силе дивизионе Франции.
За сборную Польши он играл только потому, что не имел никаких перспектив попасть во французскую национальную команду. Для этого воспользовался польским происхождением бабушки и быстренько оформил себе новый паспорт.
Как играет в этом сезоне Илья Забарный?
В конце 2025 года украинец в составе ПСЖ стал триумфатором Межконтинентального кубка.
В Лиге чемпионов Забарный запомнился эпически провальным матчем, в котором заработал сразу два пенальти и красную карточку.
В составе сборной Украины Илья установил уникальное достижение, став самым молодым в истории главной команды капитаном.