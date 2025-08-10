Сколько будет зарабатывать Забарный после трансфера в ПСЖ
- Илья Забарный присоединится к ПСЖ, а Борнмут получит 63 миллиона евро за его трансфер.
- ПСЖ начнет новый сезон матчем против Тоттенхэма за Суперкубок УЕФА 13 августа.
Илья Забарный в ближайшее время присоединится к ПСЖ. Парижане все-таки договорились с Борнмутом о трансфере лидера сборной Украины.
Французский клуб выложит внушительную сумму за украинского футболиста "вишен". Также стало известно, сколько будет зарабатывать Забарный по контракту, сообщает 24 канал со ссылкой L`Eqiupe.
Какая зарплата у Забарного?
По данным источника, Борнмут согласился продать Илью Забарного в ПСЖ. Английский клуб получит за трансфер лидера сборной Украины 63 миллиона евро без учета бонусов.
"Вишни" получат 60 миллионов евро, а также 3 миллиона евро в виде солидарных выплат. Также предусмотрено 1,5 миллиона евро за победу ПСЖ в Лиге 1 и 1,5 миллиона евро за триумф в Лиге чемпионов.
Илья Забарный подпишет контракт с ПСЖ сроком на пять лет и совсем скоро должен пройти медосмотр. За первый сезон в новом клубе украинец заработает 4,5 миллиона евро с учетом налогов.
К слову. В сезоне 2024/2025 Илья Забарный сыграл в 39 матчах за Борнмут во всех турнирах. За это время украинский защитник отметился одной результативной передачей.
Отметим, что ПСЖ начнет новый сезон матчем против Тоттенхэма за Суперкубок УЕФА. Игра между парижанами и "шпорами" состоится 13 августа.
