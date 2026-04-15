Бывший нардеп рассказал, как раньше судился с Дерюгиной из-за пуховиков

Экс-народный депутат и бывший журналист журнала "Компаньон" Виталий Чепинога вспомнил события из своего прошлого. Он рассказал о судебном споре с известной украинской гимнасткой Ириной Дерюгиной.

Основанием для подачи судебного иска стала журналистская публикация, в которой утверждалось о якобы использовании государственных льгот на растаможку для ввоза в Украину товаров под видом спортивного инвентаря. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук.

Что известно о скандале между Дерюгиной и Чепиногой?

В материале упоминались китайские пуховики, которые, как утверждалось, могли импортироваться в промышленных масштабах.

Автор рассказал, что после выхода статьи редакция получила сообщение о судебном иске против него и медиа. Сначала, обсуждались различные варианты развития ситуации – от судебного процесса до возможности мирного урегулирования.

Я позвонил. Говорю: здравствуйте, Ирина Ивановна, я цейво... А она говорит: Нет! Так просто ты не ответишь. Ты меня оскорбил на весь совецкий союз (Советского союза уже не было лет семь)

– пишет Чепинога.

Журналист отметил, что ему удалось связаться с Дерюгиной, после чего между сторонами была договоренность о личной встрече в ресторане в центре Киева.

Я в ресторан приехал, заказал мяса, дерунов и бутылку шампанского. Еще у меня был мобильный телефон. Нокия. Килограмма четыре весил. То я его элегантно выложил на стол, чтобы показать. То Дерюгина сразу поняла, что я не такой простой человек и пошла на попятную...

– рассказывает бывший нардеп.

Олег Блохин и Ирина Дерюгина и их дети