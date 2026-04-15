Основанием для подачи судебного иска стала журналистская публикация, в которой утверждалось о якобы использовании государственных льгот на растаможку для ввоза в Украину товаров под видом спортивного инвентаря. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук.
Что известно о скандале между Дерюгиной и Чепиногой?
В материале упоминались китайские пуховики, которые, как утверждалось, могли импортироваться в промышленных масштабах.
Автор рассказал, что после выхода статьи редакция получила сообщение о судебном иске против него и медиа. Сначала, обсуждались различные варианты развития ситуации – от судебного процесса до возможности мирного урегулирования.
Я позвонил. Говорю: здравствуйте, Ирина Ивановна, я цейво... А она говорит: Нет! Так просто ты не ответишь. Ты меня оскорбил на весь совецкий союз (Советского союза уже не было лет семь)
– пишет Чепинога.
Журналист отметил, что ему удалось связаться с Дерюгиной, после чего между сторонами была договоренность о личной встрече в ресторане в центре Киева.
Я в ресторан приехал, заказал мяса, дерунов и бутылку шампанского. Еще у меня был мобильный телефон. Нокия. Килограмма четыре весил. То я его элегантно выложил на стол, чтобы показать. То Дерюгина сразу поняла, что я не такой простой человек и пошла на попятную...
– рассказывает бывший нардеп.
Олег Блохин и Ирина Дерюгина и их дети
Одна из самых известных "звездных" пар в истории украинского спорта. Он – легендарный футболист, обладатель "Золотого мяча", она – выдающаяся художественная гимнастка, чемпионка мира и тренерка. Их брак длился около 19 лет.
У пары родилась одна общая дочь – Ирина Блохина. Она продолжила спортивную династию: занималась художественной гимнастикой, работала тренером и участвовала в творческих и телевизионных проектах, в частности в сфере спорта и шоу-бизнеса.
После развода Блохин создал новую семью и имеет еще двух дочерей – Анну и Екатерину от второго брака. Они живут вне публичного внимания, известно лишь, что занимаются теннисом и не ведут медийной жизни.