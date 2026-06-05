"Там, где появляются россияне, всегда пахнет плохо": Дерюгина разнесла представителей России

Сейчас мы все чаще наблюдаем возвращение россиян в спорт, и художественная гимнастика не является исключением. Сначала они выступали под нейтральным флагом, а теперь уже с разрешением использовать государственную символику.

На турнире в Варне сборная России завоевала две золотые медали: Яна Заикина победила в юниорском финале с лентой, а София Ильтерякова выиграла взрослый финал с обручем. Однако золотая медаль Ильтеряковой вызвала оживленные дискуссии среди экспертов из-за грубых ошибок, которые судьи, по странному стечению обстоятельств, решили "не замечать", сообщает "Трибуна".

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Что Дерюгина сказала о решении судей в отношении россиян?

Известный украинский тренер Ирина Дерюгина в интервью для "Трибуны" раскритиковала результаты соревнований, указав на очевидные нарушения правил со стороны победительницы.

Судьи не заметили, что она сделала два одинаковых риска. Если ты делаешь повтор акробатики, то это уже не считается. Все об этом начали говорить сразу после выступления, но ничего не изменили, то есть победа Ильтеряковой вызвала много вопросов,

– отметила Дерюгина.

Как пишет "Трибуна", до отстранения от соревнований представительницы России привыкли выигрывать почти все золотые награды, хотя объективность тех побед часто вызывала сомнения. По словам тренера, четыре года без российских спортсменок прошли для мировой гимнастики гораздо спокойнее.

Международная федерация очень много делала для стабилизации судейства. Там, где появляются россияне, там всегда пахнет плохо. Этому случаю также должна быть дана определенная оценка со стороны технического комитета,

– подытожила она.

Какая позиция у Дерюгиной относительно россиян?