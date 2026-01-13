Спорт очистился: Дерюгина назвала важное изменение в гимнастике после отстранения россиян

После начала полномасштабного вторжения России в Украину мировое спортивное сообщество действовало решительно и отстранило "запоребриковых" представителей почти отовсюду. Впоследствии их начали постепенно возвращать, однако в основном те выступают в "нейтральном" статусе.

Это же касается и художественной гимнастики. Легендарная Ирина Дерюгина рассказала, как отстранение России повлияло на развитие этого вида спорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дмитрия Гордона.

Что сказала Дерюгина об отстранении россиян?

Президент Федерации гимнастики Украины заявила, что за период отсутствия представителей России на международных турнирах значительно улучшилась ситуация с судейством. Она намекнула, что россияне систематически поощряли характерную для себя коррупцию.

Я могу сказать, что за эти четыре года таких вещей, которые были до этого, не было. Это было ужасно! Деньги? Подкуп? Я не хочу говорить. Потом мне начнут рассказывать, что могут наказать. Я не хочу об этом говорить. Но я хочу сказать, что судейство за это время, что не было россиян на международной арене, стало лучше,

– сказала Дерюгина.

Отметим, что ранее в России обвинили Дерюгину и Украину в "международном терроризме".

Что еще сказала Дерюгина в интервью Гордону?