Сборная Украины свой третий поединок в отборе на чемпионат мира-2026 сыграет в пятницу, 10 октября. Подопечные Сергея Реброва встретятся с национальной командой Исландии.

Их очное противостояние состоится в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч Исландия – Украина?

В Украине прямая трансляция поединка между Исландией и Украиной будет доступна на медиасервисе Megogo. Зрители смогут посмотреть эту игру по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S".

Также матч Исландия – Украина будет доступен бесплатно. Его покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Отметим, что комментаторами поединка станут Вадим Скичко и Виталий Волочай. За час до начала противостояния также начнется традиционная аналитическая студия.

Ее ведущим будет журналист Вадим Шевякин. Вместе с ним третий матч "сине-желтых" в отборе на чемпионат мира-2026 будут обсуждать приглашенные гости – экс-игрок сборной Украины Александр Головко и футбольный аналитик Андрей Колесник.

Справка. Квалификацию на ЧМ-2026 Украина начала хуже Исландии. Обе команды в группе D уступили Франции, но "сине-желтые" сыграли вничью с Азербайджаном (1:1), а исландцы разгромили аутсайдера квартета со счетом 5:0.

Напомним, что Сергей Ребров внес в стартовую заявку сборной Украины на октябрьские матчи 25 футболистов, которую опубликовала УАФ. После этого в ней произошло несколько изменений.

Из-за повреждений лагерь национальной команды покинули Александр Зубков, Виктор Цыганков и Александр Тымчик. Их заменили Олег Очеретько и Владислав Велетень.

История противостояний сборных Исландии и Украины