Испания – Аргентина: онлайн-трансляция финала ЧМ-2026

В воскресенье, 19 июля, сборные Испании и Аргентины встретятся в финале чемпионата мира-2026. Решающий, 104-й матч самого продолжительного чемпионата мира в истории начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Мет-Лайф Стэдиум".

Прямую трансляцию финала обеспечит медиасервис MEGOGO. Матч можно будет посмотреть на канале "MEGOGO Футбол 1", а также бесплатно на цифровом эфирном канале "MEGOGO Спорт" в Т2 и кабельных сетях, сообщает 24 Канал.

Испания – Аргентина: что известно о финале ЧМ-2026

Финал имеет особый статус, ведь в борьбе за титул сойдутся действующие чемпионы Европы и действующие чемпионы мира и Южной Америки. Команды должны были встретиться еще в "Финалиссими-2026", однако мартовский матч был отменен из-за соображений безопасности. Теперь их противостояние состоится на самой престижной футбольной арене мира.

Одной из главных интриг финала станет противостояние легендарного капитана аргентинцев Лионеля Месси и молодой звезды испанской сборной Ламина Ямаля. Обе команды прошли турнир без единого поражения.

Еще одной исторической особенностью станет шоу в перерыве между таймами. Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА организует масштабное музыкальное выступление, поэтому продолжительность перерыва увеличена с 15 до 17 минут.

После финального свистка трофей победителям будут вручать президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино. Помимо золотых медалей, футболисты команды-чемпиона впервые получат специальные чемпионские кольца.

Накануне матча внимание организаторов привлекла ситуация с качеством воздуха. Из-за масштабных лесных пожаров в Канаде смог добрался до Нью-Йорка и Нью-Джерси. В ФИФА сообщают, что постоянно отслеживают показатели, однако на данный момент проведению финала ничего не угрожает.

Испания – Аргентина: онлайн-трансляция матча

Текстовая трансляция появится перед матчем