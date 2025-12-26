Ее сердце остановилось уже на 19-м году жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Globo. Девушка считалась одной из самых талантливых спортсменок своего поколения.

Почему умерла юная спортсменка?

Изабель длительное время боролась с тяжелым заболеванием. Причиной смерти стала лимфома Ходжкина – злокачественное образование, поражающее лимфоузлы.

Ее сердце остановилось 24 декабря в Куритибе в больнице Nossa Senhora das Graças. Прощание с гимнасткой состоялось на следующий день.

Руководство Федерации художественной гимнастики Бразилии выступило с официальным заявлением. Оно отметило вклад Марциняк в развитие любимого вида спорта.

С прискорбием сообщаем о смерти бывшей гимнастки Изабель Марциняк. Она стала частью истории клуба Agir, где достигла значительных успехов и блистала на чемпионатах штата Парана и Бразилии. Среди ее последних достижений – титул чемпионки в составе взрослого трио клуба Agir в 2023 году, что стало результатом ее самоотдачи и командного духа,

– говорится в сообщении FPRG.

В заявлении подчеркивается, что спортивный путь 18-летней Марциняк и ее отношение к гимнастике останутся примером для будущих поколений спортсменов. Трогательное сообщение в соцсетях оставляла также ее мать.

"Наша любимая и дорогая дочь уснула навсегда. Сегодня она отдыхает после года борьбы за свою жизнь. Иисус будет помнить ее любовь, веру и верность до конца", – написала женщина.

Что известно о карьере Изабель Марциняк?

Девушка, несмотря на очень короткую карьеру, достигла заметных успехов на национальном уровне. Вершиной стал фурор в 2021 году.

Тогда она стала абсолютной чемпионкой Бразилии на турнире Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica "Ilona Peuker", который проходил во Флорианополисе.

Также на тех соревнованиях она завоевала первое место в упражнении с мячом и второе – в упражнении с лентой.

В общем имела ряд медалей за выступления на национальном и региональном уровнях, которые вынужденно приостановила еще до достижения совершеннолетия.

