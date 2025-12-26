Її серце зупинилося вже на 19-му році життя, повідомляє 24 Канал із посиланням на Globo. Дівчина вважалася однією з найталановитіших спортсменок свого покоління.

Читайте також Помер олімпійський чемпіон і світовий рекордсмен Анатолій Бондарчук

Чому померла юна спортсменка?

Ізабель тривалий час боролася з важким захворюванням. Причиною смерті стала лімфома Ходжкіна – злоякісне утворення, що вражає лімфовузли.

Її серце зупинилося 24 грудня в Куритибі в лікарні Nossa Senhora das Graças. Прощання з гімнасткою відбулося на наступний день.

Керівництво Федерації художньої гімнастики Бразилії виступило з офіційною заявою. Воно відзначило внесок Марциняк у розвиток улюбленого виду спорту.

З великим сумом повідомляємо про смерть колишньої гімнастки Ізабель Марциняк. Вона стала частиною історії клубу Agir, де досягла значних успіхів і сяяла на чемпіонатах штату Парана та Бразилії. Серед її останніх досягнень – титул чемпіонки у складі дорослого тріо клубу Agir у 2023 році, що стало результатом її самовіддачі та командного духу,

– йдеться в повідомленні FPRG.

У заяві підкреслюється, що спортивний шлях 18-річної Марциняк і її ставлення до гімнастики залишаться прикладом для майбутніх поколінь спортсменів. Щемливий допис в соцмережах залишала також її мати.

"Наша улюблена і дорога донька заснула назавжди. Сьогодні вона відпочиває після року боротьби за своє життя. Ісус пам'ятатиме її любов, віру та вірність до кінця", – написала жінка.

Що відомо про кар'єру Ізабель Марциняк?

Дівчина, попри дуже коротку кар'єру, досягнула помітних успіхів на національному рівні. Вершиною став фурор у 2021 році.

Тоді вона стала абсолютною чемпіонкою Бразилії на турнірі Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica "Ilona Peuker", що відбувався у Флоріанополісі.

Також на тих змаганнях вона виборола перше місце у вправі з м'ячем і друге – у вправі зі стрічкою.

Загалом мала низку медалей за виступи на національному та регіональному рівнях, які вимушено призупинила ще до досягнення повноліття.

Нагадаємо, що напередодні раптово помер відомий норвезький біатлоніст Сіверт Баккен. За два дні до смерті він ще брав участь у змаганнях Кубка світу.