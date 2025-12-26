Укр Рус
26 декабря, 12:10
3

Прощание состоялось на Рождество: в 18 лет умерла абсолютная чемпионка по художественной гимнастике

Денис Иваненко
Основные тезисы
  • В Бразилии в 18 лет умерла чемпионка по художественной гимнастике Изабель Марциняк из-за лимфомы Ходжкина.
  • Федерация художественной гимнастики Бразилии отметила ее вклад в спорт, а семья поделилась щемящими прощальными словами.

Печальная новость всколыхнула спортивное сообщество. В Бразилии в юном возрасте умерла чемпионка страны по художественной гимнастике Изабель Марциняк.

Ее сердце остановилось уже на 19-м году жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Globo. Девушка считалась одной из самых талантливых спортсменок своего поколения.

Почему умерла юная спортсменка?

Изабель длительное время боролась с тяжелым заболеванием. Причиной смерти стала лимфома Ходжкина – злокачественное образование, поражающее лимфоузлы.

Ее сердце остановилось 24 декабря в Куритибе в больнице Nossa Senhora das Graças. Прощание с гимнасткой состоялось на следующий день.

Руководство Федерации художественной гимнастики Бразилии выступило с официальным заявлением. Оно отметило вклад Марциняк в развитие любимого вида спорта.

С прискорбием сообщаем о смерти бывшей гимнастки Изабель Марциняк. Она стала частью истории клуба Agir, где достигла значительных успехов и блистала на чемпионатах штата Парана и Бразилии. Среди ее последних достижений – титул чемпионки в составе взрослого трио клуба Agir в 2023 году, что стало результатом ее самоотдачи и командного духа,
– говорится в сообщении FPRG.

В заявлении подчеркивается, что спортивный путь 18-летней Марциняк и ее отношение к гимнастике останутся примером для будущих поколений спортсменов. Трогательное сообщение в соцсетях оставляла также ее мать.

"Наша любимая и дорогая дочь уснула навсегда. Сегодня она отдыхает после года борьбы за свою жизнь. Иисус будет помнить ее любовь, веру и верность до конца", – написала женщина.

Что известно о карьере Изабель Марциняк?

  • Девушка, несмотря на очень короткую карьеру, достигла заметных успехов на национальном уровне. Вершиной стал фурор в 2021 году.

  • Тогда она стала абсолютной чемпионкой Бразилии на турнире Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica "Ilona Peuker", который проходил во Флорианополисе.

  • Также на тех соревнованиях она завоевала первое место в упражнении с мячом и второе – в упражнении с лентой.

  • В общем имела ряд медалей за выступления на национальном и региональном уровнях, которые вынужденно приостановила еще до достижения совершеннолетия.

