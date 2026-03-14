Подорвал стадион: гол игрока Шахтера ударом через себя был признан лучшим в Лиге конференций
- Бразилец ударом через себя помог донетчанам обыграть польский Лех.
Донецкий Шахтер отыграл свой первый матч в плей-офф Лиги конференций. Соперником "горняков" по 1/8 финала стал польский Лех.
В первом матче в противостоянии Шахтер одержал победу на выезде со счетом 3:1. Все голы в составе донецкой команды забили бразильцы, сообщает сайт УЕФА.
Как игрок Шахтера создал красоту?
Первые два мяча оформили Марлон Гомес и Невертон, тогда как финальную точку в матче поставил Изаки Силва. Этот гол от хавбека стал особенно красивым.
Бразилец эффектно поразил ворота познанцев ударом через себя. Благодаря этому Изаки был номинирован на награду лучшего гола недели в Лиге конференций.
Более того, игрок Шахтера и выиграл эту награду. В голосовании на сайте УЕФА Изаки опередил Шера Ндура (Фиорентина), Абубакари Койта (АЕК Афины) и Алемао (Райо Вальекано).
Напомним, что Силва стал игроком Шахтера прошлым летом, перебравшись из Флуминенсе за 10 миллионов евро согласно данным Transfermarkt. В 23-х матчах за "горняков" Изаки оформил 5 голов и 4 ассиста.
Как Шахтер выступает в сезоне 2025 – 2026?
- Донецкий клуб летом заменил главного тренера. Вместо Марино Пушича Шахтер назначил известного экс-игрока Барселоны и Атлетико Арду Турана.
- Под его руководством команда не смогла пройти квалификацию Лиги Европы, уступив по пенальти Панатинаикосу. Шахтер опустился в Лигу конференций, где прошел Серветт и попал в основную стадию.
- Там Шахтер выиграл 4 из шести встреч и занял шестое место в турнирной таблице Лиги конференций. Это позволило "горнякам" напрямую выйти в 1/8 финала.
- В свою очередь в чемпионате Украины Шахтер потерпел лишь одно поражение и идет на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Отрыв от ЛНЗ составляет три балла.