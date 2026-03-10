Должен потратить миллионы: экс-тренер Шахтера определил дальнейшую судьбу Яремчука в Лионе
- Роман Яремчук перешел из Олимпиакоса в Лион на правах аренды зимой.
- Французский клуб сможет выкупить его контракт летом за 5 миллионов евро.
Форвард сборной Украины Роман Яремчук получил шанс закрепиться в топ-лиге. Зимой игрок перебрался из Олимпиакоса в чемпионат Франции.
Украинца в аренду взял один из лидеров чемпионата Франции Лион. Как сообщает Jeunesfooteux, в переходе Романа лично был заинтересован тренер "ткачей" Паулу Фонсека.
Останется ли Яремчук в Лионе?
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Летом Яремчук должен вернуться в Олимпиакос или же заняться поиском нового клуба. Однако существует большая вероятность, что украинцу не придется это делать.
Французские СМИ уверяют, что в Лионе довольны ролью Яремчука в команде. Фонсека искал динамичного форварда, который подходит под его тактику. И именно в Романе он его увидел.
Лион намерен летом выкупить контракт форварда у Олимпиакоса. В арендном соглашении прописана сумма в 5 миллионов евро, поэтому французский клуб собирается воспользоваться этим правом.
Напомним, что контракт Яремчука с Олимпиакосом действует до лета 2028 года. В греческой команде Роману не удалось выиграть конкуенцию у Эль-Кааби и Тареми.
Как Яремчук выступает за Лион?
- По данным Transfermarkt, Лион заплатил 1,5 миллиона евро за аренду Яремчука у Олимпиакоса. Форвард провел уже пять матчей за французов, из которых два – в старте
- В матче Кубка против Ланса игрок забил свой дебютный гол, но это не помогло его команде пройти в полуфинал. Ранее же Яремчук записал на свой счет ассист во встрече Лиги 1 против Страсбурга.
- К сожалению, в трех последних матчах в Лиге 1 Лион набрал лишь один балл. Сейчас подопечные Фонсеки идут четвертыми в чемпионате, что даст право на путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
- При этом "ткачи" продолжают выступления в Лиге Европы. Лион выиграл основной этап турнира, а в 1/8 финала сыграет против испанской Сельты.