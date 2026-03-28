Украинский боец встретится в UFC с соперником, который не терпел поражений с 2022 года
- Украинский боец Ярослав Амосов встретится с Хоэлем Альваресом на UFC 328 в Ньюарке 9 мая.
- Альварес не терпел поражений с 2022 года, выиграв четыре подряд боя, а Амосов недавно дебютировал в UFC после завершения контракта с Bellator.
Украинский боец Ярослав Амосов готовится к возвращению в октагон этой весной. Он снова выйдет на бой уже в ближайшее время.
На UFC 328 в Ньюарке, который состоится 9 мая, 32-летний уроженец Ирпеня проведет бой против Хоэля Альвареса, о чем сообщил журналист Альваро Кольменеро. Официального подтверждения от сторон пока что нет.
Что известно о бое Амосова против Альвереса?
Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона мира между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом. Чимаев – уроженец России, который сейчас представляет ОАЭ.
Альварес одержал четыре подряд победы. Последний раз 33-летний испанец уступал Арману Царукяну в 2022 году.
Он проведет свой второй поединок в полусреднем весе после успешного дебюта в октябре 2025 года, когда единогласно победил бразильца Висенте Луке.
Что известно о Ярославе Амосове?
По данным Википедии, он известен своими выступлениями в промоушене Bellator, где долгое время был чемпионом, дебютировал в UFC в ночь на 14 декабря прошлого года, одержав победу над американцем Нилом Магни.
Контракт Амосова с Bellator завершился в сентябре 2024 года, после чего его команда начала переговоры с UFC.
Перед дебютным боем в новом промоушене украинец в последний раз выходил на ринг в марте 2025 года на шоу CFFC 140 против Кертиса Миллендера, победив уже в первом раунде.
Ранее, в 2023 году, Амосов потерпел поражение от Джейсона Джексона, после чего объявил паузу в карьере и впоследствии принял решение покинуть Bellator.