Український боєць зустрінеться в UFC з суперником, який не зазнавав поразок із 2022 року

Український боєць Ярослав Амосов готується до повернення в октагон цієї весни. Він знову вийде на бій вже найближчим часом.

На UFC 328 у Ньюарку, який відбудеться 9 травня, 32-річний уродженець Ірпеня проведе бій проти Хоеля Альвареса, про що повідомив журналіст Альваро Кольменеро. Офіційного підтвердження від сторін поки що немає.

Що відомо про бій Амосова проти Альвереса?

Головною подією вечора стане поєдинок за титул чемпіона світу між Хамзатом Чимаєвим і Шоном Стріклендом. Чимаєв – уродженець Росії, який зараз представляє ОАЕ.

Альварес здобув чотири поспіль перемоги. Востаннє 33-річний іспанець поступався Арману Царукяну у 2022 році.

Він проведе свій другий поєдинок у напівсередній вазі після успішного дебюту у жовтні 2025 року, коли одноголосно переміг бразильця Вісенте Луке.

Що відомо про Ярослава Амосова?