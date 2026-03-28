Український боєць зустрінеться в UFC з суперником, який не зазнавав поразок із 2022 року
- Український боєць Ярослав Амосов зустрінеться з Хоелем Альваресом на UFC 328 у Ньюарку 9 травня.
- Альварес не зазнавав поразок з 2022 року, вигравши чотири поспіль бої, а Амосов недавно дебютував у UFC після завершення контракту з Bellator.
Український боєць Ярослав Амосов готується до повернення в октагон цієї весни. Він знову вийде на бій вже найближчим часом.
На UFC 328 у Ньюарку, який відбудеться 9 травня, 32-річний уродженець Ірпеня проведе бій проти Хоеля Альвареса, про що повідомив журналіст Альваро Кольменеро. Офіційного підтвердження від сторін поки що немає.
Що відомо про бій Амосова проти Альвереса?
Головною подією вечора стане поєдинок за титул чемпіона світу між Хамзатом Чимаєвим і Шоном Стріклендом. Чимаєв – уродженець Росії, який зараз представляє ОАЕ.
Альварес здобув чотири поспіль перемоги. Востаннє 33-річний іспанець поступався Арману Царукяну у 2022 році.
Він проведе свій другий поєдинок у напівсередній вазі після успішного дебюту у жовтні 2025 року, коли одноголосно переміг бразильця Вісенте Луке.
Що відомо про Ярослава Амосова?
За даними Вікіпедії, він відомий своїми виступами у промоушені Bellator, де тривалий час був чемпіоном, дебютував у UFC в ніч на 14 грудня минулого року, здобувши перемогу над американцем Нілом Магні.
Контракт Амосова з Bellator завершився у вересні 2024 року, після чого його команда розпочала переговори з UFC.
Перед дебютним боєм у новому промоушені українець востаннє виходив на ринг у березні 2025 року на шоу CFFC 140 проти Кертіса Міллендера, перемігши вже в першому раунді.
Раніше, у 2023 році, Амосов зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого оголосив паузу в кар'єрі та згодом ухвалив рішення залишити Bellator.