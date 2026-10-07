Ярослава Магучих открыла свою звезду на площади в Киеве

В среду, 7 октября, в Киеве впервые с 2021 года открыли новые звезды на "Площади звезд". Свою звезду получила олимпийская чемпионка Ярослава Магучих.

Впервые за почти пять лет на площади открыли четыре новые именные звезды, посвященные выдающимся украинским спортсменам, сообщает 24 Канал.

Магучих открыла свою звезду в Киеве

Новые именные звезды получили олимпийский чемпион по фехтованию Григорий Крисс, чемпион мира по боксу по версии WBO Сергей Дзинзирук, многократная паралимпийская чемпионка Александра Кононова и олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих.

Церемония открытия звезд состоялась при участии спортсменов, однако Кононова не появилась на мероприятии.

Магучих, Дзинзирук, Крисс и Кононова получили звезды на площади в Киеве / Фото 24 Канала, Александра Власова

Ярослава Магучих – олимпийская чемпионка Парижа-2024, чемпионка мира и действующая рекордсменка мира в прыжках в высоту. Ее результат 2,10 метра, установленный в Париже в июле 2024 года, побил один из самых долговечных мировых рекордов в истории легкой атлетики. Также Ярослава – первая в истории абсолютная чемпионка мира.

Имя Магучих попало на "Площадь звезд" в Киеве: смотрите видео

На торжественное мероприятие также пришла президент Федерации легкой атлетики Ольга Саладуха. Именно она поздравила Магучих с этим знаменательным событием.

Саладуха поздравила Магучих: смотрите видео

Напомним, 19 сентября Магучих исполнилось 25 лет. Украинская прыгунья в высоту отпраздновала день рождения в компании спортсмена Олега Дорощука.