Магучих торжествовала на турнире во Львове, показав лучший результат сезона в мире

Ярослава Магучих стартовала в новом сезоне 2026 года. Олимпийская чемпионка выступила на турнире имени Алексея Демьянюка, который состоялся во Львове.

Начало новой кампании оказалось удачным для украинской легкоатлетки. Магучих победила на соревнованиях, установив лучший результат сезона в мире, сообщает 24 канал.

Как Магучих выступила на мемориале Демьянюка?

Спортсменка взяла с первой попытки высоту в 1 метр 91 сантиметр, чего уже было достаточно для победы. Однако она решила прыгать дальше и с третьего раза покорила планку в 2 метра 3 сантиметра, побив свой прошлый рекорд соревнований – 2,01.

Отметим, что второе место на турнире во Львове получила Татьяна Билык, которая взяла высоту в 1 метр 80 сантиметров. Третье место заняла Мелания Вакулина, покорив планку в 1 метр 72 сантиметра.

Результаты турнира имени Демьянюка:

Ярослава Магучих – 2,03 метра. Татьяна Билык – 1,80 метра. Мелания Вакулина – 1,72 метра.

Ранее Магучих в интервью "Спорт-Экспресс Украина" рассказала, где выступит после мемориала Демьянюка. Украинская спортсменка примет участие на соревнованиях в Германии.

"Следующий старт после Львова будет восьмого февраля. В Карлсруэ (Германия) буду выступать на международном турнире", – рассказала Ярослава.

Каким был прошлый сезон для Магучих?