Магучих частично отошла от классического спортивного стиля, хотя и призналась, что изначально у нее был другой план, сообщает Суспильне Спорт.

Магучих взяла с собой талисман

Также спортсменка появилась с особым подвязным шнурком, который она называет своим талисманом.

Сначала у меня был немного другой план, но потом он изменился к лучшему. На самом деле получилось такое "солнышко". Я назвала его "солнышком", потому что улыбаюсь, как солнце, и особенно из-за подвески Dnipro hometown. Она – мой талисман, я всегда ношу ее с собой и здесь решила тоже надеть,

– сказала украинка.

По словам Магучих, красная дорожка на Абсолютном ЧМ-2026 добавила мотивации пройтись в этом наряде.

"Очень круто, что они это сделали для спортсменов. Когда мы стояли перед выходом, спрашивали: "Что нужно делать? Нужно как-то красиво встать?". Нам ответили: "Будьте собой, это делается для вас, чтобы вас показать", – рассказала прыгунья в высоту.

Что известно об Абсолютном ЧМ

Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике – это новый турнир, который будет проходить раз в два года. Он не является полноценной заменой классическому чемпионату мира, а дополнением к календарю мировой легкой атлетики.

В этом ЧМ принимают участие только лучшие спортсмены: олимпийские чемпионы и чемпионы мира, победители финала сезона "Бриллиантовой лиги" и в целом спортсмены с самыми высокими рейтингами. Помимо Магучих, Украину представят Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Олег Дорощук и Михаил Кохан.

На Абсолютном ЧМ-2026 не будет традиционных церемоний награждения и медалей для призеров. Победители соревнований получат специальный трофей, а также символические браслеты для всех участников. Призовой фонд турнира составляет 10 миллионов долларов, а чемпион турнира получит 150 тысяч долларов.

Следить за турниром, который пройдет с 11 по 13 сентября, можно онлайн на сайте 24 Канала.