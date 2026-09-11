Магучіх частково відійшла від класичного спортивного стилю, хоча зізналася, що спершу мала інший план, повідомляє Суспільне Спорт.

Магучіх взяла із собою талісман

Також спортсменка з'явилася з особливою підвсікою, яку називає своїм талісманом.

Спочатку в мене був трішечки інший план, але потім він змінився на краще. Насправді вийшло таке "сонечко". Я назвала його "сонечко", тому що посміхаюся, як сонце, і особливо через підвіску Dnipro hometown. Вона – мій талісман, я завжди її вожу з собою і тут вирішила теж одягнути,

– сказала українка.

За словами Магучіх, червона доріжка на Абсолютному ЧС-2026 додала мотивації пройтися в одязі.

"Дуже прикольно, що вони це зробили для атлетів. Коли ми стояли перед виходом, питали: "Що треба робити? Треба якось гарно стати?". Нам відповіли: "Будьте собою, це робиться для вас, щоб вас показати", – розповіла стрибунка у висоту.

Що відомо про Абсолютний ЧС

Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики – це новий турнір, який відбуватиметься раз на два роки. Він не є повноцінною заміною класичному чемпіонату світу, а доповненням до календаря світової легкої атлетики.

Участь у цьому ЧС беруть лише найкращі спортсмени: олімпійські чемпіони та чемпіони світу, переможці фіналу сезону Діамантової ліги та загалом найрейтинговіші спортсмени. Окрім Магучіх, Україну представлять Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Олег Дорощук та Михайло Кохан.

На Абсолютному ЧС-2026 не буде традиційних церемонії нагородження та медалей для призерів. Переможці змагань отримають спеціальний трофей, а також символічні браслети для всіх учасників. Призовий фонд турніру складає 10 мільйонів доларів, а чемпіон турніру отримає 150 тисяч доларів.

Стежити за турніром, який триватиме з 11 до 13 вересня, можна онлайн на сайті 24 Каналу.