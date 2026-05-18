Издевательство над Магучих: тренер показал, как прыгунья таскает железо

Ярослава Магучих активно готовится к насыщенному летнему сезону в легкой атлетике. На тренировках олимпийская чемпионка не чурается выполнять сложные изнурительные упражнения.

Тренер украинской прыгуньи Сергей Степанов показал, как Ярослава отрабатывает выносливость и взрывной разгон. Под такими нагрузками даже спортивная икона почувствовала истощение, пишет 24 Канал.

Как Магучих работает на тренировках?

Наставник 24-летней легкоатлетки Сергей Степанов заставляет подопечную выполнять упражнение "тяга саней". По меньшей мере 60 килограммов веса на продольных трубках привязываются к поясу спортсменки, после чего их нужно двигать спиной вперед.

Это действительно тяжелое испытание сил: несмотря на свою невероятную физическую форму, Ярослава Магучих после подхода села на пол без сил и, судя по всему, жаловалась тренеру на то, что нагрузки очень серьезные.

К каким соревнованиям готовится Ярослава Магучих?

Как отмечает сайт Бриллиантовой лиги, на этапе в Сянмене, который состоится в субботу, 23 мая, Ярослава Магучих не заявлена на сектор для прыжков в высоту. Там выступят только две украинки – Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Олимпийская чемпионка зато традиционно пропускает несколько ранних азиатских этапов и начнет выступления в самой престижной коммерческой серии соревнований позже, уже с европейских этапов.

Главным турниром в этом году в легкой атлетике станет Абсолютный чемпионат мира, который будет принимать Будапешт с 11 по 13 сентября. Как отмечает Википедия, это будут дебютные соревнования в новом формате, основанном мировой федерацией легкой атлетики. Участие будут принимать только от 8 до 16 лучших спортсменов в каждой дисциплине, а призовой фонд составит рекордные 10 миллионов долларов.

Какие достижения уже есть у Магучих в этом году?

В марте в польском Торуне Ярослава Магучих стала чемпионкой мира в помещении. Украинка с первой попытки взяла планку на высоте 2 метра 1 сантиметр. После этого Ярослава попыталась взять рекорд чемпионатов мира 2,06, но три прыжка оказались неудачными.

Благодаря успеху на мировом первенстве Магучих стала самой титулованной украинской легкоатлеткой.

Ярославе принадлежит мировой рекорд – 2 метра 10 сантиметров. Тренеры считают, что уже в этом сезоне Магучих под силу превзойти это достижение и прыгнуть как минимум на 2,11.