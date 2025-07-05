После вылета Элины Свитолиной с турнира Даяна Ястремская оставалась единственной представительницей Украины на Уимблдоне. Ее соперницей в 1/16 финала была 62-я ракетка мира Джессика Бузас Манейро, пишет 24 Канал.

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Как завершился матч с участием Ястремской

В первой партии испанка не оставила шансов украинской теннисистке, разгромив ее со счетом 6:1. Даяна сумела выиграть лишь один гейм.

Второй сет Ястремская начала очень уверенно, забрав три подряд гейма. В этот момент усилился дождь на Уимблдоне, а потому матч был остановлен.

Полуторачасовой перерыв не помешал украинской теннисистке закрыть сет – 6:2. Счет во встрече стал равным – 1:1.

Победительница матча определилась по итогу третьего сета. К сожалению, Ястремская не сумела дожать соперницу и уступила со счетом 3:6.

Джессика Бузас Манейро – Даяна Ястремская 2:1 (6:1, 2:6, 6:3)

Даяна Ястремская покинула турнир на стадии 1/16 финала. Напомним, что в первом круге украинка сенсационно выбила из турнира вторую ракетку мира Коко Гауфф. А во втором круге одесситка порадовала украинских болельщиков волевой победой над "нейтральной" россиянкой Анастасией Захаровой.