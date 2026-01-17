К сожалению, часть из них вернулась с поля боя на щите. Накануне этот печальный список пополнился еще одним воином из мира спорта – погиб Эдуард Петрик, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

Что известно о павшем воине?

Он был бывшим игроком ровенского Кардинала. Также выступал за Rivne United, YUTERM, Yuterm-KTC- У Бобра 35+, Комфорт-Сервис-КЗС.

После завершения карьеры футзалиста Эдуард присоединился к Силам обороны Украины, чтобы защитить свободу и территориальную целостность родного государства от российских оккупантов. Петрик служил стрелком-снайпером.

Свой последний бой воин принял в Харьковской области. Украинскому спортсмену было 37 лет.

По данным проекта "Ангелы спорта", Эдуард стал по меньшей мере четвертым представителем футзала, который погиб во время войны. Ранее свои жизни за Родину отдали Иван Заривняк, Николай Худевич и Элеонора Мальцева.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Эдуарду Петрику…

Что известно о последних потерях украинского спорта на фронте?