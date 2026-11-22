Футболист Полесья Эдуард Сарапий высказался о роли Александра Усика в житомирском клубе. По словам защитника, к мнению титулованного боксера прислушиваются.

Сарапий рассказал об отношении в команде к Александру Усику. Присутствие трехкратного абсолютного чемпиона мира в футбольной раздевалке имеет свои преимущества, рассказал центральный защитник в интервью ютуб-каналу On-side.

Как Усик влияет на Полесье

Футболист сборной Украины рассказал, что Усик часто бывает в расположении "волков" – на сборах или в качестве болельщика во время официальных матчей. Иногда боксер выполняет мотивационную роль.

Это круто, что у нас есть такой человек. Круто, что он приезжал к нам на сборы, мы играли с ним. Это круто, потому что такой человек, у него столько энергии, столько поддержки, веры в нас. Он всегда, когда приезжает на матчи, заходит к нам в раздевалку, говорит какие-то слова – поддержки или об ошибках. Конечно, мы его слушаем, потому что невозможно его не слушать, ведь он тебя ударит,

– сказал со смехом Сарапий.

Отметим, что с марта Александр Усик занимает должность первого вице-президента Полесья. Сообщалось, что его задачей является изменение судейства в Украине.

Почему Усик отличился в Полесье

В январе боксер присоединился к тренировочным сборам команды в Испании, где сыграл в товарищеском матче сыграл против команды Ванкувер Уайткепс, за которую выступает легендарный Томас Мюллер.

Недавно он точно и предсказал исход матча Полесье – "Динамо" (3:1).