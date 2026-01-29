Послала Свитолину: Соболенко грубо выругалась после победы над украинкой на Australian Open
- Арина Соболенко, после победы над Элиной Свитолиной на Australian Open, предположительно, нецензурно высказалась в отношении украинки.
- Соболенко также отметилась неуважением на корте, что привело к потере очка из-за громких криков во время матча.
"Нейтральная" белоруска Арина Соболенко известна не только любовью к диктаторам, но и неадекватным и порой хамским поведением на корте. В матче с Элиной Свитолиной зрители заметили один крайне спорный эпизод.
Сразу после последнего выигранного розыгрыша Соболенко повернулась в сторону Свитолиной и что-то сказала. На видео кажется, что белоруска позволила себе грубо послать украинку на английском языке.
Что сделала Соболенко в матче со Свитолиной?
"Нейтральная" первая ракетка мира, по догадкам многих зрителей матча и комментаторов в сети, нецензурно выругалась в адрес Свитолиной, которая, как и другие наши соотечественницы, принципиально не жмет руку после игры ни одной из представительниц России или Беларуси.
Соболенко послала Свитолину на Australian Open – смотрите видео:
Как Соболенко ведет себя во время матчей?
Это был не первый случай во время полуфинального мачта, когда белоруска продемонстрировала полное неуважение к спортивным принципам.
В первом сете Соболенко очень сильно кричала и мешала сопернице. За это судья из Швеции Луиза Энгзелл даже сняла с нее очко. "Нейтралка" намучилась спорить, но после просмотра видеоповтора арбитр оставила решение в силе.
В целом Соболенко известна эмоциональностью, нецензурными высказываниями и сломанными прямо на корте ракетками. Такой имидж почему-то не помешал модному бренду Gucci подписать с ней контракт.
Как сыграли Соболенко и Свитолина?
К сожалению, фантастический путь Элины на Austraian Open остановился именно в полуфинале, который был для нее дебютным на этом турнире.
Соболенко оказалась сильнее в двух сетах – 6:3, 6:2.
Несмотря на неудачу, Свитолина заработала на Грэнд-слиме более 1 миллиона долларов.