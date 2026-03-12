"У меня есть такое ощущение": Свитолина прокомментировала, забыл ли мир о войне в Украине
- Элина Свитолина отметила, что внимание мира к войне в Украине ослабевает, из-за других вооруженных конфликтов.
- Свитолина активно помогает Украине как амбассадор платформы UNITED24, организует благотворительные мероприятия и поддерживает молодых теннисистов через свой фонд.
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. После этого она ответила на вопрос об отношении мира к войне в Украине.
По словам украинской теннисистки, внимание мира к войне в Украине постепенно ослабевает. Спортсменка отметила, что из-за многочисленных вооруженных конфликтов в других странах тема Украины уже не является приоритетной для новостных медиа, сообщает BNP Paribas Open.
О чем еще рассказала Свитолина?
Она считает, что мир частично забыл о войне в Украине.
Да, думаю, безусловно. У меня есть такое ощущение,
– сказала теннисистка.
Свитолина призналась, что остается тесно связанной с событиями в Украине с событиями в Украине, где живет ее семья и друзья, и она регулярно возвращается домой.
Я все еще очень погружена в это, потому что, знаете, там моя семья, там мои друзья. Я также довольно часто возвращаюсь туда. Но думаю, что из-за других войн в мире это уже, так, давно не является главной темой новостей,
– поделилась Элина.
Комментируя предстоящий матч против польской спортсменки Иги Свьонтек, Свитолина отметила, что Свьонтек одной из первых открыто поддержала Украину: часто носила символическую ленту и высказывала позицию относительно войны. Они также провели совместный благотворительный матч в пользу Украины, во время которого удалось собрать значительные средства.
По словам Свитолиной, Свьонтек всегда была и остается одной из игроков, которые больше всего помогали поддерживать Украину.
Элина Свитолина и Ига Свьонтек / Фото Getty Image
Как Свитолина помогает Украине?
- Свитолина была назначена амбассадором платформы UNITED24, созданной Президентом Украины для сбора средств и поддержки потребностей государства. В этой роли она активно привлекает мировое спортивное сообщество к помощи Украине.
По информации WTA Tennis, она также принимает участие в благотворительных мероприятиях, в частности в про-ам турнире в Чарлстоне, который собрал средства в поддержку украинцев и в фонд Tennis Plays for Peace, работающий в пользу Украины.
Через собственный Svitolina Foundation помогает молодым украинским теннисистам и способствует развитию спорта в Украине, организуя тренировочные лагеря и стипендиальные программы. Фонд также поддерживает детей и их семьи в сложные военные времена.