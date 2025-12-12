Свитолина "станет француженкой": почему первая ракетка Украины пошла на этот шаг

Во французском Бур-де-Пеаж с 12 по 14 декабря 2025 года состоится показательный теннисный турнир. Сборная Франции сыграет против команды мира.

На турнире будут выступать Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Francebleu.

Почему Свитолина сыграет за сборную Франции?

Лоис Буассон решила отказаться от участия в соревнованиях, чтобы сосредоточиться на подготовке к новому сезону. Поэтому в место первой ракетки Франции в составе национальной команды временно займет украинка Свитолина.

Первая ракетка Украины на определенный период времени "станет француженкой". Об изменении спортивного гражданства речь не идет, она и в дальнейшем будет представлять Украину в официальных турнирах.

Кроме Свитолиной и Монфиса, за Францию будут выступать – Леолия Жанжан, Кантен Алис и Адриан Маннарино. За команду мира сыграют – Елена Габриэла Русе, Хамад Меджедович, Рафаэль Коллиньон и Стэн Вавринка.

Обратите внимание! Первая ракетка Украины сыграет свой матч 13 декабря. Соперницей Свитолиной станет румынская теннисистка Русе.

Напомним, что недавно муж Свитолиной Монфис в своем инстаграме анонсировал завершение карьеры. Следующий сезон станет последним в карьере французского теннисиста.

Как прошел сезон для Свитолиной?