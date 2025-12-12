Світоліна "стане француженкою": чому перша ракетка України пішла на цей крок
- Еліна Світоліна зіграє за збірну Франції на турнірі у Бур-де-Пеаж у грудні 2025 року.
- Українка замінить першу ракетку Франції – Лоїс Буассон.
У французькому Бур-де-Пеаж з 12 по 14 грудня 2025 року відбудеться показовий тенісний турнір. Збірна Франції зіграє проти команди світу.
На турнірі виступатимуть Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Francebleu.
Читайте також Почала грати в теніс майже після перших кроків: архівні фото Світоліної з дитинства
Чому Світоліна зіграє за збірну Франції?
Лоїс Буассон вирішила відмовитись від участі у змаганнях, аби зосередитись на підготовці до нового сезону. Тож у місце першої ракетки Франції у складі національної команди тимчасово займе українка Світоліна.
Перша ракетка України на певний період часу "стане француженкою". Про зміну спортивного громадянства мова не йде, вона й надалі представлятиме Україну в офіційних турнірах.
Окрім Світоліної та Монфіса, за Францію виступатимуть – Леолія Жанжан, Кантен Аліс та Адріан Маннаріно. За команду світу зіграють – Елена Габріела Русе, Хамад Меджедович, Рафаель Колліньон та Стен Вавринка.
Зверніть увагу! Перша ракетка України зіграє свій матч 13 грудня. Суперницею Світоліної стане румунська тенісистка Русе.
Нагадаємо, що нещодавно чоловік Світоліної Монфіс у своєму інстаграмі анонсував завершення кар'єри. Наступний сезон стане останнім у кар'єрі французького тенісиста.
Як минув сезон для Світоліної?
Українська тенісистка достроково завершила сезону 2025 року. Спортсменка пояснила своє рішення тим, що перебуває у неналежному емоційному стані і тому не готова грати.
Упродовж сезону Світоліна дійшла до чвертьфіналів Australian Open та Ролан Гарросу. Окрім того, вона пробилася до третього кола Вімблдону, а також вилетіла з US Open у першому ж колі.
Також стало відомо, скільки Світоліна заробила за сезон 2025 року. Перша ракетка України збагатила свій бюджет на понад 2 мільйони доларів.
Зазначимо, що українка повернеться на корт в Окленді. Турнір WTA 250 відбудеться з 5 по 11 січня 2026 року.