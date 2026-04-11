Свитолина разгромом увеличила преимущество Украины над Польшей в Кубке Билли Джин Кинг

Элина Свитолина принесла Украине второе зачетное очко в матчевой встрече нашей сборной против Польши в Гливице. Лидер украинской команды легко справилась с соперницей, которая отстает от нее в рейтинге более чем на 150 позиций.

Свитолина последовала успешному примеру Марты Костюк, которая в первом матче одолела сопротивление лидера сборной Польши Магды Линетт. Теперь украинкам нужна лишь одна победа для попадания в основной раунд Кубка Билли Джин Кинг, сообщает 24 Канал.

Как прошел матч Элины Свитолиной и Катажины Кавы?

Седьмая ракетка мира оказалась для представительницы Польши, которая не входит даже в первую сотню рейтинга, непреодолимой преградой. Для победы Свитолиной понадобилось всего 53 минуты на корте, а итоговый счет – 6:2 и 6:1 в пользу лидера сборной Украины.

Какой счет в противостоянии Украины и Польши?

Благодаря успеху Свитолиной после первого игрового дня сборная Украины повела в матче 2:0 и оказалась в шаге от итогового успеха.

Для оформления победы украинкам осталось набрать еще одно очко. Это можно будет сделать в субботу в парной встрече, где за Украину будут играть сестры Людмила и Надежда Киченок. Им будет противостоять пара Майя Хвалинская и Катажина Кава.

Если же парный матч останется за Польшей, то Украина будет иметь еще две возможности реализовать матч-пойнт. Это будут личные матчи Марты Костюк против Катажины Кавы и Элины Свитолиной против Магды Линетт.

