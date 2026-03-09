Первая ЛГБТ-фигуристка на Олимпиаде отказалась встретиться с Трампом
- Эмбер Гленн, первая открытая бисексуалка на Олимпиаде, отказалась встретиться с Дональдом Трампом, вероятно из-за его негативного отношения к ЛГБТ-сообществу.
- На Олимпийских играх-2026 Гленн завоевала золото в командных соревнованиях и заняла 5-е место в индивидуальных, поразив зрителей своим выступлением в произвольной программе.
Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Эмбер Гленн отклонила приглашение в Белый дом на чествование американской сборной. Причину спортсменка не объяснила, но, вероятно, это связано с Дональдом Трампом.
Президент США известен своим негативным отношением к представителям ЛГБТ-сообщества. В то же время Гленн является первой открытой бисексуалкой, которая приняла участие в олимпийском турнире, пишет в сети X Pop Core.
Почему олимпийская чемпионка отвергла приглашение Трампа?
Гленн попросили прокомментировать отказ женской сборной по хоккею посетить Белый дом после того, как Трамп унизительно заявил, что ему "придется" пригласить команду, иначе ему грозит импичмент.
Фигуристка подчеркнула, что так же не собирается видеться с главой государства, которого обвиняют в гомофобии и сексизме.
Я тоже решаю этого не делать, поэтому я их совсем не обвиняю. Это наше право выбирать, что мы поддерживаем, а что нет, и я думаю, что это решение, которое каждый человек имеет право принять,
– достаточно абстрактно отметила спортсменка.
Что касается конкретики, то Гленн открыто позиционирует себя как бисексуалку и пансексуалку, поэтому ее встреча с Трампом, который ведет консервативную политику устранения ЛГБТ-тематики из публичной сферы, просто неуместна.
Как Эмбер Гленн выступила на Олимпийских играх-2026?
- После добытого золота в команде Гленн приняла участие в индивидуальных соревнованиях, где в драматической борьбе не смогла подняться на пьедестал почета.
- Как пишет сайт Олимпиады, спортсменка провалила короткую программу, став по ее итогам лишь 13-й в протоколе.
- Зато ее произвольная программа стала одним из самых ярких шоу Зимних Игр, которое вызвало восторг у болельщиков.
- Судьи оценили прокат Эмбер Гленн третьим результатом, поэтому в целом она заняла 5-е место в турнире одиночниц и впоследствии приняла участие в гала-шоу в конце Олимпиады.