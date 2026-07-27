Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри одержали победы в боях, которые могут оказаться "разогревом" до их личной встречи. О происходящем вокруг возможного мегафайта рассказывает 24 Канал .

Энтони Джошуа: с чем подходит к бою с Фьюри

В ночь на 26 июля ЭйДжей провел короткий, но тяжелый поединок против албанца Кристиана Пренги. Противостояние в Джидде завершилось победой во втором раунде, но в первые три минуты Джошуа дважды оказывался на конвасе.

Это было первое крупное сражение Джошуа после длительной паузы и ужасного ДТП в Нигерии в конце прошлого года, в результате которого погибли двое его тренеров.

В противостоянии с Пренги в углу 36-летнего британца работали украинский тренер Егор Голуб и директор команды Александра Усика Сергей Лапин.

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Тайсон Фьюри: с чем подходит к бою с Джошуа

"Цыганский король" свой промежуточный поединок провел в пятницу, 24 июля. Во время вечера бокса в Таиланде его соперник, 46-летний поляк Мариуш Вах, не вышел на восьмой раунд.

Примечательно, что прямой трансляции боя не было. Полная запись поединка и кадры за кулисами готовят эксклюзивно для третьего сезона документального проекта "At Home with the Furys" на Netflix.

Что известно об организации мегафайта

В настоящее время место, дата и все остальные детали поединка неизвестны. Даже Тайсон признается, что только предполагает, кто будет ответственен за промотки "битвы за Британию". Он отметил, что считал там Дэйна Уайта, но на самом деле им может стать президент США Дональд Трамп.

Одной из возможных локаций для организации события является стадион "Уэмбли" в Лондоне. Но в британской столице давно действует правило, согласно которому все мероприятия должны заканчиваться не позднее 23.00 по местному времени.

Недавно возможный организатор боя Турки Аль-Аш-Шейх публично обратился к власти города с просьбой получить разрешение на проведение боя в 01.00. В настоящее время этот вопрос рассматривается.