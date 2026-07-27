Ентоні Джошуа та Тайсон Ф’юрі здобули перемоги у боях, які можуть виявитись "розігрівом" до їх особистої зустрічі. Про те, що відбувається навколо можливого мегафайту розповідає 24 Канал.

Ентоні Джошуа: з чим підходить до бою з Ф’юрі

У ніч проти 26 липня ЕйДжей провів короткий, але важкий поєдинок проти албанця Крістіана Пренги. Протистояння у Джидді завершилось перемогою у другому раунді, але у перші три хвилини Джошуа двічі опинявся на канвасі.

Це був перший великий бій Джошуа після тривалої паузи та жахливої ДТП у Нігерії наприкінці минулого року, внаслідок якої загинули двоє його тренерів.

У протистоянні проти Пренги у куті 36-річного британця працювали український тренер Єгор Голуб та директор команди Олександра Усика Сергій Лапін.

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Тайсон Ф’юрі: з чим підходить до бою з Джошуа

"Циганський король" свій проміжний поєдинок провів у п’ятницю, 24 липня. Під час вечору боксу у Таїланді його суперник, 46-річний поляк Маріуш Вах, не вийшов на восьмий раунд.

Примітно, що прямої трансляції бою не було. Повний запис поєдинку та кадри за лаштунками готують ексклюзивно для третього сезону документального проєкту "At Home with the Furys" на Netflix.

Що відомо про організацію мегафайту

Наразі місце, дата та усі інші деталі поєдинку невідомі. Навіть Тайсон зізнається, що лише припускає, хто буде відповідальним за промотування "битви за Британію". Він зазначив, що вважав там Дейну Вайта, але насправді ним може стати президент США Дональд Трамп.

Однією з можливих локацій для організації події є стадіон "Вемблі" у Лондоні. Але у британській столиці давно діє правило згідно з яким усі заходи мають закінчуватись не пізніше 23.00 за місцевим часом.

Нещодавно можливий організатор бою Туркі Аль аш-Шейх публічно звернувся до влади міста з проханням отримати дозвіл на проведення бою о 01.00. Наразі це питання розглядається.