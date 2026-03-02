В соцсетях Ярд рассказал, что во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах он вместе с друзьями попал под массированные иранские атаки. По его словам, они видели, как ракеты перехватывают в воздухе, но ситуация все равно напугала боксера, информирует The Ring.

Смотрите также Был чемпионом мира, а теперь сбивает "Шахеды": что известно и где сейчас Сергей Дзиндзирук

Как Ярд пережил обстрелы?

Ярд, который приехал в Дубай после поражения в бою с Дэвидом Бенавидесом, рассказал, что взрывы и ракеты над городом стали для него шоком.

Спортсмен вместе с друзьями был на улице, когда увидел один из объектов, что горел после перехвата ракеты, и они бросились прятаться.

Ребята, мне действительно страшно. Мы были на пляже и увидели, как одна из этих ракет пылает. После этого начали бежать. Потом мы увидели в новостях, что это была ракета, которая попала в Палм,

– добавил боксер.

Британец также удалил из соцсетей видео, которое снимал, находясь возле аэропорта Дубая, где, по официальным сообщениям, четыре человека получили ранения и часть терминала получила незначительные повреждения из-за падения обломков.

Что происходит в Дубае?

В результате иранских атак в Дубае были зафиксированы взрывы, пожары и повреждения инфраструктуры – обломки ракет упали на отели, три человека пострадали, а воздушное пространство страны временно закрыли.

Эти обстрелы вызвали большой резонанс среди местных жителей и туристов – некоторые люди, среди которых и известные иностранцы, остаются заблокированными в Эмиратах из-за отмены рейсов и находятся в укрытиях.

Из-за закрытия аэропортов и блокирования воздушного пространства много туристов и спортсменов, включая участников теннисных турниров, не могут покинуть Дубай. Их планы на участие в международных соревнованиях под вопросом.

Чем известен Энтони Ярд?