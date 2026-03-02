У соцмережах Ярд розповів, що під час відпочинку в Об’єднаних Арабських Еміратах він разом із друзями потрапив під масовані іранські атаки. За його словами, вони бачили, як ракети перехоплюють у повітрі, але ситуація все одно налякала боксера, інформує The Ring.

Як Ярд пережив обстріли?

Ярд, який приїхав до Дубая після поразки у бою з Девідом Бенавідесом, розповів, що вибухи та ракети над містом стали для нього шоком.

Спортсмен разом із друзями був на вулиці, коли побачив один із об'єктів, що горів після перехоплення ракети, і вони кинулися ховатися.

Хлопці, мені справді страшно. Ми були на пляжі і побачили, як одна з цих ракет палає. ПІсля цього почали бігти. Потім ми побачили в новинах, що це була ракета, яка влучила в Палм,

– додав боксер.

Британець також видалив з соцмереж відео, яке знімав, перебуваючи біля аеропорту Дубая, де, за офіційними повідомленнями, чотири людини отримали поранення та частина терміналу зазнала незначних ушкоджень через падіння уламків.

Що відбувається в Дубаї?

Внаслідок іранських атак у Дубаї було зафіксовано вибухи, пожежі та пошкодження інфраструктури – уламки ракет впали на готелі, троє людей постраждали, а повітряний простір країни тимчасово закрили.

Ці обстріли спричинили великий резонанс серед місцевих жителів та туристів – деякі люди, серед яких і відомі іноземці, залишаються заблокованими в Еміратах через скасування рейсів і перебувають в укриттях.

Через закриття аеропортів та блокування повітряного простору багато туристів та спортсменів, включно з учасниками тенісних турнірів, не можуть покинути Дубай. Їхні плани на участь у міжнародних змаганнях під питанням.

