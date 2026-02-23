Экс-президент Эстонии, президент Эстонского олимпийского комитета Керсти Кальюлайд объяснила 24 Каналу, что не имея большинства для изменения правил, Эстония ищет альтернативные способы давления.

Может ли международный спорт оставаться нейтральным во время войны?

Важно! Международный паралимпийский комитет восстановил членство России и Беларуси, разрешив их спортсменам участвовать в соревнованиях под национальными символами, что вызвало критику со стороны многих стран.

Эстония не имеет собственного члена в МОК и поэтому не принимает непосредственного участия в его обсуждениях. Несмотря на это, страна активно отстаивает свою позицию: вместе с балтийскими соседями Эстония направила официальное письмо в Международный олимпийский комитет, в котором решительно выступила против допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Позиция Эстонии по недопуску спортсменов из стран-агрессоров к международному спорту не является большинством в олимпийском движении – и это печально. Мы демонстрируем свое недовольство по-разному: иногда в рамках правил, иногда – как в случае со скелетонистом Гераскевичем – выходя за них. Но большинства, которое бы разделяло наше мировоззрение, в МОК пока нет,

– отметила Кальюлайд.

Скандал с украинским скелетонистом Гераскевичем, несмотря на всю свою болезненность, подтолкнул важную дискуссию: может ли спорт, который позиционирует себя как инструмент мира, стоять в стороне от самых жестоких конфликтов современности.

Спортивное сообщество уже не может делать вид, что проблемы не существует – и это, по мнению Кальюлайд, уже является определенным прогрессом.

Изменит ли символический протест Эстонии подход международного спорта к агрессорам?

"Я являюсь членом рабочей группы Европейского олимпийского комитета по международным отношениям, но не буду участвовать в заседании из-за присутствия там генерального секретаря Белорусского олимпийского комитета. Мы обсудим, как изменить эту ситуацию, хотя я не слишком оптимистична. Но по крайней мере это делает жизнь неудобной для тех, кто хочет просто сказать: спорт существует ради мира – и стоять в стороне от всех конфликтов", – отметила Кальюлайд.

Эстония ищет разумные способы протеста, не прибегая к бойкоту – ведь бойкот просто исключает страну из повестки дня. В частности, Кальюлайд изучает правила относительно формы, чтобы позволить спортсменам носить как можно больше желтого и синего при встречах с россиянами и белорусами.

Эстония потеряла в этом году право проводить чемпионат Европы по фехтованию, потому что не могла гарантировать визы всем участникам – в частности россиянам и белорусам. Право на турнир перешло к Франции, которая без колебаний дала такие гарантии.

Так что это своего рода постоянная борьба, где мы вынуждены постоянно придумывать и находить разумные идеи, чтобы держать этот вопрос на повестке дня, даже если он не решен так, как показывает наш моральный компас,

– подчеркнула Кальюлайд.

