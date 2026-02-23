Експрезидентка Естонії, президентка Естонського олімпійського комітету Керсті Кальюлайд пояснила 24 Каналу, що не маючи більшості для зміни правил, Естонія шукає альтернативні способи тиску.

Чи може міжнародний спорт залишатися нейтральним під час війни?

Важливо! Міжнародний паралімпійський комітет відновив членство Росії та Білорусі, дозволивши їхнім спортсменам брати участь у змаганнях під національними символами, що спричинило критику з боку багатьох країн.

Естонія не має власного члена в МОК і тому не бере безпосередньої участі в його обговореннях. Попри це, країна активно відстоює свою позицію: разом із балтійськими сусідами Естонія направила офіційного листа до Міжнародного олімпійського комітету, в якому рішуче виступила проти допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Позиція Естонії щодо недопуску спортсменів з країн-агресорів до міжнародного спорту не є більшістю в олімпійському русі – і це сумно. Ми демонструємо своє незадоволення по-різному: іноді в межах правил, іноді виходячи за них. Але більшості, яка б поділяла наш світогляд, в МОК наразі немає,

– зазначила Кальюлайд.

Спортивна спільнота вже не може вдавати, що проблеми не існує – і це, на думку Кальюлайд, вже є певним прогресом.

Чи змінить символічний протест Естонії підхід міжнародного спорту до агресорів?

"Я є членом робочої групи Європейського олімпійського комітету з міжнародних відносин, але не братиму участі в засіданні через присутність там генерального секретаря Білоруського олімпійського комітету. Ми обговоримо, як змінити цю ситуацію, хоча я не надто оптимістична. Але принаймні це робить життя незручним для тих, хто хоче просто сказати: спорт існує заради миру – і стояти осторонь від усіх конфліктів", – зазначила Кальюлайд.

Естонія шукає розумні способи протесту, не вдаючись до бойкоту – адже бойкот просто виключає країну з порядку денного. Зокрема, Кальюлайд вивчає правила щодо форми, щоб дозволити спортсменам носити якомога більше жовтого і синього при зустрічах з росіянами та білорусами.

Естонія втратила цьогоріч право проводити чемпіонат Європи з фехтування, бо не могла гарантувати візи всім учасникам – зокрема росіянам і білорусам. Право на турнір перейшло до Франції, яка без вагань дала такі гарантії.

Так що це свого роду постійна боротьба, де ми змушені постійно придумувати та знаходити розумні ідеї, щоб тримати це питання на порядку денному, навіть якщо воно не вирішене так, як показує наш моральний компас,

– підкреслила Кальюлайд.

Що ще відомо про участь російських спортсменів у змаганнях?